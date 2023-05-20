عقيلة يتحدث عن الحاجة لحكومة مصغرة.. ويرد على باتيلي بشأن ولاية مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، إنه سيلتقي مع المجلس الأعلى للدولة عقب انتهاء لجنة «6+6» المكلفة وضع قوانين الانتخابات من عملها، وذلك لبحث تشكيل حكومة مصغرة تشرف على إجراء الانتخابات، مؤكدًا أنه لا يمكن إجراء الاستحقاق في ظل وجود حكومتين.

ونقل عقيلة في مقابلة مع قناة «الحدث» عن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، قوله خلال لقائه قبل يومين، إنه «لا يمكن إجراء انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب. عندما تتوحد الحكومتين، يمكن عندئذ إجراء الانتخابات».

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ورفض رئيس مجلس النواب التشكيك في نوايا المجلسين بشأن تشكيل الحكومة المصغرة قائلا: «الجميع يريد الانتخابات في الغرب والشرق والجنوب، هناك ثلاثة ملايين ليبي مسجلين بسجل الناخبين. بعد انتهاء عمل لجنة 6+6 فلا يوجد ما يمنع من إجراء الانتخابات».

عقيلة يرد على باتيلي

ورد عقيلة على تصريح الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، بشأن انتهاء ولاية مجلس النواب.

وقال عقيلة: «باتيلي قد يكون خانه التعبير عندما يقول إن مجلس النواب لا ولاية له. ربما يريد أن يقول إن هناك حاجة لتجديد الشرعية، وهذا صحيح. لكن الولاية يحددها الدستور، والإعلان الدستوري ينص على أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الشرعي، والاتفاق السياسي يقول إن مجلس النواب هو الجسم الشرعي إلى حين انتخاب مجلس جديد».