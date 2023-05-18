خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن عددًا من أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية طالب خلال لقائهم اليوم الخميس مع رئيس المجلس عقيلة صالح «بإنشاء حكومة موحدة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية» القادمة.

واستقبل عقيلة بمقر إقامته في القبة عددًا من أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب الممثلين للمنطقة الغربية، والتي عدّها المركز الإعلامي لمجلس النواب «السابقة الأولى للأعيان والحكماء والمشايخ بالمنطقة الغربية» التي يزورون فيها رئيس المجلس شرق البلاد.

وفد المنطقة الغربية يرفض إقصاء أي شخصية عن الانتخابات

وأوضح المركز الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن وفد أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية بحث مع عقيلة عدداً من الملفات وعلى رأسها مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وتناول مطالب الشعب بالوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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وأضاف المركز الإعلامي أن وفد المنطقة الغربية طالب أيضًا خلال اللقاء «بعدم إقصاء أي شخصية من الترشح للانتخابات، مشددين على ضرورة أن تشمل الانتخابات الجميع ولا إقصاء لأحد».

وفد المنطقة الغربية يثمن دور عقيلة

وثمن الأعيان والحكماء والمشايخ، الدور الوطني الذي يقوم به رئيس مجلس النواب خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن، معبرين عن دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات.

وياتي لقاء وفد أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية مع عقيلة، بعد يومين من إيقاف رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب في مدينة بنغازي يوم الثلاثاء تغيب عنها عقيلة.

لقاء وفد المنطقة الغربية مع عقيلة صالح في القبة، الخميس 18 يناير 2023. (مجلس النواب)

عقيلة صالح خلال استقباله وفد المنطقة الغربية في القبة، الخميس 18 يناير 2023. (مجلس النواب)

لقاء وفد المنطقة الغربية مع عقيلة صالح في القبة، الخميس 18 يناير 2023. (مجلس النواب)

عقيلة صالح خلال لقائه مع وفد المنطقة الغربية في القبة، الخميس 18 يناير 2023. (مجلس النواب)