عقيلة يبحث مع السايح تحضيرات «المفوضية» للاستحقاقات الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بأن الاجتماع الذي عُقِد في مدينة القبة، اطَّلع خلاله عقيلة صالح على سير عمل المفوضية، بالإضافة إلى تحضيراتها للاستحقاقات الانتخابية، فور استلامها القوانين من اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

- المنفي والدبيبة يجتمعان مع السايح للاطلاع على مدى جاهزية «المفوضية» لإجراء الانتخابات

وأول أمس الأحد، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، للاطلاع على مدى جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري.

وقالت المفوضية، في بيان وقتها، إن الاجتماع جاء في إطار الاطلاع على جاهزية «المفوضية» ومدى الاستعدادات التي اتُخِذت بشأن التحضير لتنفيذ الانتخابات المخطط لها هذا العام، والاطلاع على الصعوبات والتحديات التي تواجه المفوضية عمليًا وفنيًا، فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تجاه التحضير للانتخابات المرتقبة، حسب البيان.