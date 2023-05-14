المنفي والدبيبة يجتمعان مع السايح للاطلاع على مدى جاهزية «المفوضية» لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، للاطلاع على مدى جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري.

وقالت المفوضية، في بيان لها اليوم، إن رئيسها عماد السايح استقبل كلا من المنفي والدبيبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الدولة للاتصال وليد اللافي، ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، ومستشار وزير المالية أبوبكر الجفال، بحضور عضوي مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مردة، وذلك في ديوان مجلس المفوضية.

اجتماع لمعرفة التحديات التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات

عقد اللقاء في إطار الاطلاع على جاهزية «المفوضية» ومدى الاستعدادات التي اتخذت بشأن التحضير لتنفيذ الانتخابات المخطط لها هذا العام، والاطلاع على الصعوبات والتحديات التي تواجه المفوضية عمليا وفنيا، فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تجاه التحضير للانتخابات المرتقبة، حسب البيان.

وتطرق الحضور إلى الأدوار المختلفة التي يجب أن تضطلع بها الوزارات الشريكة في العملية الانتخابية، وفي مقدمتها وزارتا التعليم والداخلية.

كما ناقش الاجتماع الميزانية التي تقدمت بها المفوضية إلى الحكومة لتغطية تكاليف التحضير والتنفيذ للعملية الانتخابية، وسبل توفير التغطية المالية لهذه العملية، والاتفاق على جدول زمني لتمويل مراحل تنفيذها.

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اهتمام أممي بضرورة إنجاز عمل لجنة «6+6»

وأمس السبت، اجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع وفد من لجنة «6+6» المعنية بالانتهاء من القوانين الانتخابية بحضور الفريق الفني المكلف من البعثة.

وقالت البعثة في بيان إن باتيلي ⁦‬⁩جدد عرض البعثة لتقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال، مؤكدا أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا. وناقش اللقاء القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات.

وتسعى البعثة الأممية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، في وقت لا يزال الإطار التشريعي للانتخابات غير واضح في ظل عدم انتهاء لجنة «6+6» من عملها.

جانب من اجتماع المنفي والدبيبة والسايح ومسوؤلين من حكومة الدبيبة بمقر مفوضية الانتخابات، 14 مايو 2023 (المفوضية)

جانب من اجتماع المنفي والدبيبة والسايح ومسوؤلين من حكومة الدبيبة بمقر مفوضية الانتخابات، 14 مايو 2023 (المفوضية)