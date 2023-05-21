السايح: المفوضية ستكون الجسر المتين الذي يصل بالمرأة إلى بوابة الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن المفوضية «ستكون الجسر المتين الذي يصل بالمرأة إلى بوابة الانتخابات»، وذلك «كواجب على المفوضية لتسهيل وصولها وتمكينها من معرفة تفاصيل العملية الانتخابية من مختلف جوانبها الحقوقية والقانونية والفنية بما يمكِّنها من فهم طبيعة المنافسة على مقاعد السلطة من جهة، ويعزز من فرص نشر الوعي والثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا من جهة أخرى»، وفق بيان نشرته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد السايح خلال كلمته في افتتاح فعاليات «المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة- آليات وحلول»، الذي تنظمه المفوضية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام والتي انطلقت صباح اليوم الأحد، بحضور أعضاء مجلس المفوضية رباب حلب، وعبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مرده، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية طرمال، ورئيسة الشبكة العربية للمرأة والانتخابات سهير عابدين، والسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، ورئيس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية هشام كحيل، ورئيسة الاتحاد النسائي الليبي فتحية البخبخي، ونخبة من الخبراء والمثقفين والأكاديميين ولفيف من الضيوف، وذلك بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس.

السايح يطالب المرأة بالسعي للوصول إلى السلطة عبر الانتخابات

وشدد السايح في كلمته على دور المرأة باعتبارها حجر أساس في بناء الأسرة والمجتمع، وقال: «لكي تشترك المرأة في بناء الدولة كان يجب عليها أن تسعى للوصول إلى السلطة ودوائر صنع القرار وتشترك إلى جانب الرجل في تشييد هذا البناء».

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ورأى السايح أنه «يجب على المرأة أن تعبر إلى ميادين السياسة ودوائر صنع القرار من بوابة الانتخابات، هذه البوابة التي بقيت لعصور وفي مختلف مجتمعات دول العالم حكرًا على الرجل، أما وأنها قد أصبحت تسع الجميع فما على المرأة إلا أن تثبت حقها وقدرتها على عبور تلك البوابة».

مشاركة المرأة الليبية في الانتخابات السابقة

وأشاد السايح بمستوى نسب مشاركة المرأة الليبية في الانتخابات السابقة، واصفًا إياها بأنها «تبشر بمستقبل واعد وطموح في أن يكون للمرأة صوت في السلطة يعزز من مبدأ تكافؤ الفرص».

واعتبرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال في كلمتها، أن تنظيم المؤتمر «رسالة جليلة وسامية تؤكد إصرار المرأة الليبية على تجاوز كل المعوقات التي تعترض مسار تمكينها السياسي»، مشيرة إلى أن «كل تلك التحديات لا تقف حاجزًا أمام جدية المرأة وإصرارها على تجاوز كل الصعاب». داعية إلى أن تكون مخرجات هذا المؤتمر «جزءًا من خطة عمل الحكومة في جهودها لعودة الحياة».

كما تحدث رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارة الانتخابية هشام كحيل، عن الأدوار المشتركة للإدارات الانتخابية، في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، مشيرًا إلى أهداف المنظمة في ترسيخ التعاون بين الإدارات الانتخابية لتطبيق الممارسات الانتخابية المثلى على المستوى الإقليمي. كما أكد على دعم المنظمة لكل من يعمل من أجل الانتخابات.

مبدأ المساواة في المشاركة السياسية بين المرأة والرجل

وتحدث السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت من جانبه، «عن مبدأ المساواة في المشاركة السياسية بين الرجل والمرأة، مؤكدًا أهمية بذل الجهود لدعم المرأة والشباب وكافة الشرائح من أجل رفع مستويات المشاركة» وفق الممفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكدت رئيسة الاتحاد النسائي الليبي العام فتحية البخبخي، في كلمتها، أهمية إتاحة الفرصة للمرأة للوصول بصوتها إلى صناديق الاقتراع، والدور الذي ستلعبه مخرجات المؤتمر في ترسيخ مشاركة النساء في الانتخابات.

وشهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإعلان عن الإطلاق الوطني للحملة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات تحت شعار «مشاركتها مستقبلنا»، وقدمت رئيسة الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات سهير عابدين عرضًا تقديميًا حول هذه الحملة التي تشرف عليها الشبكة من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ومواجهة العنف الانتخابي ضدها.

التقرير الأول لمنصة رصد العنف الانتخابي ضد المرأة في ليبيا

وعرضت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، التقرير الأول لمنصة رصد العنف الانتخابي ضد المرأة، الذي يوضح إحصاءت حالات العنف الانتخابي الذي جرى رصده إلكترونيًا ضد المرأة في ليبيا، ويعد باكورة عمل المنصة التي دشنتها المفوضية خلال العام 2022، بهدف تعزيز نزاهة الانتخابات ومكافحة الأخبار الزائفة والمضللة وخطاب الكراهية ورصد المخالفات الانتخابية، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي.

وقدمت رئيسة قسم التوعية بالمفوضية عائشة إبراهيم ثبوت عرضًا تقديميًا تناولت فيه أنشطة المفوضية في دعم المرأة والمرأة ذات الإعاقة في المفوضية من أجل رفع مستويات مشاركتها الانتخابية، منوهة بالبرامج الرائدة التي نفذتها المفوضية في سبيل وصول النساء إلى صناديق الاقتراع وسبل تذليل الصعوبات أمام مشاركتهن.

المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة بطرابلس، الأحد 21 مايو 2023. (مفوضية الانتخابات)

المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة بطرابلس، الأحد 21 مايو 2023. (مفوضية الانتخابات)

المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة بطرابلس، الأحد 21 مايو 2023. (مفوضية الانتخابات)