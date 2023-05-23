الكوني يستعرض مع السفيرة الكندية أوجه التعاون وصعوبات العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون بين البلدين في عديد المجالات، والصعوبات التي تواجه العملية السياسية، والجهود الدولية والمحلية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكدت السفيرة الكندية خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس في طرابلس، استمرار دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي التي تسعى لاستقرار ليبيا، بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كل الأطراف، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وجدد الكوني من جانبه، التأكيد على حرص المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات، ونجاح ملف المصالحة الوطنية، مشددًا على أن يكون لكندا دور بارز في استقرار ليبيا بالتعاون مع الدول المهتمة بالشأن الليبي.

واستأنف الكوني مهام عمله بالمجلس الرئاسي، أمس الإثنين، بحضور اجتماع مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، وذلك بعد عودته من رحلة علاج طويلة خارج البلاد إثر إصابته بعارض صحي طارئ في ديسمبر 2022.

لقاء الكوني مع السفيرة الكندية لدى ليبيا، الثلاثاء 23 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)