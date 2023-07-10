بعد المشادة.. تعليق جلسة مجلس النواب إلى غدٍ الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، تعليق جلسة المجلس إلى يوم غدٍ الثلاثاء، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

جاء ذلك بعدما قطع المجلس جلسته في وقت سابق اليوم بعد مشادات بين أعضائه بسبب بيان لعدد من النواب يطالبون فيه بإلغاء جلسة الـ26 من يونيو وما نتج عنها من قرارات. ونشبت المشادة بين الأعضاء خلال تلاوة رئيس المجلس عقيلة صالح البيان.

وكان من المقرر أن تناقش الجلسة مقترح اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية.

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وفي جلسة 26 يونيو الماضي، صوّت أعضاء مجلس النواب على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإداري وأحمد أبريدان رئيساً لمجلس التخطيط الوطني، كما صوّت الأعضاء على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية دون تحديد أسمائهم.