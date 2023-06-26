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«النواب» يصوت بالإجماع على اختيار أحمد أبريدان رئيسا لمجلس التخطيط الوطني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 10:12 مساء
«النواب» يصوت بالإجماع على اختيار أحمد أبريدان رئيسا لمجلس التخطيط الوطني
جلسة سابقة لمجلس النواب في بنغازي. (أرشيفية: مجلس النواب)
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صوّت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، اليوم الإثنين في مدينة بنغازي، على اختيار أحمد خليفة حمد أبريدان رئيساً لمجلس إدارة التخطيط الوطني، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق في تصريح نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، إن عدداً من الأعضاء قدموا طلباً «بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني»، مشيراً إلى أن الجلسة كانت «رسمية مغلقة» برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

- مجلس النواب يصوت بالإجماع على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية
- بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

ولم يذكر بليحق عدد النواب الذين حضروا الجلسة، التي شهدت أيضا التصويت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، واختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

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