مجلس النواب يصوت بالإجماع على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس «صوت بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية»، وذلك خلال «جلسة رسمية مغلقة» عقدت، اليوم الإثنين، في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

وأضاف بليحق في تصريح نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب مساء اليوم، إن هذا التصويت جاء بعدما قدم عدد من أعضاء المجلس طلباً بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية. دون أن يوضح رئيس الهيئة المستهدف في ظل انقسامها بين الشرق والغرب، ولا عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

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ويترأس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس سيمان الشنطي، بينما يترأس الهيئة التابعة لمجلس النواب في البيضاء عبدالسلام الحاسي.