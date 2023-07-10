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بالصور: 30 عملية قسطرة قلب بسبها في يومين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 03:08 مساء
بالصور: 30 عملية قسطرة قلب بسبها في يومين
فريق طبي يجري جراحة قسطرة قلب في مركز سبها الطبي، 10 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للمركز)
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أجرى أطباء قافلة القلب في سبها 30 عملية قسطرة داخل مستشفى سبها الطبي ما بين علاجية وتركيب دعامات وتشخيصية خلال يومين من وصولهم. 

جاءت العمليات القلبية بعد توقيع كشف الأطباء على نحو 100 حالة (كشف قلبي، ورسم قلب، وصور إيكو، وقسطرة)، ضمن مبادرة الطبيب الليبي التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وفق بيان صادر عن مركز سبها الطبي.

عمليات أنف وأذن وحنجرة في سبها
وضمن المبادرة نفسها، أجرى فريق طبي صباح اليوم الإثنين عمليات أنف وأذن وحنجرة بوجود الطبيب الزائر ضمن مبادرة الطبيب الليبي منها لحمية ولوز، وجيوب أنفية، والحاجز الأنفي.

أجرى الجراحات استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة الزائر د.عبدالباسط النعاس، والاختصاصي صالح جبر، والفريق المصاحب له من أطباء الأنف والأذن والحنجرة التابع لمركز سبها الطبي.

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كما أُجريت صباح اليوم خمس عمليات جراحة عامة منها عملية إزالة مرارة لمريضة تبلغ من العمر 40 عاما، واستغرقت العملية ساعة ونصف الساعة. أجرى هذه العملية الاستشاري د.عامر التواتي، ود محمد كاري، ود.طه الويغه.

فريق طبي يجري جراحة قسطرة قلب في مركز سبها الطبي، 10 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للمركز)
فريق طبي يجري جراحة قسطرة قلب في مركز سبها الطبي، 10 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للمركز)
فريق طبي يجري جراحة قسطرة قلب في مركز سبها الطبي، 10 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للمركز)
فريق طبي يجري جراحة قسطرة قلب في مركز سبها الطبي، 10 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للمركز)
فريق طبي يجري جراحة قسطرة قلب في مركز سبها الطبي، 10 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للمركز)
فريق طبي يجري جراحة قسطرة قلب في مركز سبها الطبي، 10 يوليو 2023. (الصفحة الرسمية للمركز)
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