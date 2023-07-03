كانوا في حالة متدهورة.. «سبها الطبي» ينقذ 11 طفلا مصابا بتسمم غذائي

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت الأطقم الطبية والطبية المساعدة بقسم الأطفال في مركز سبها الطبي من إنقاذ 11 طفلا مصابين بتسمم غذائي، كانوا في وضع صحي متدهور، وذلك بعد تدخل طبي سريع وإسعافهم فور استقبالهم داخل القسم.

ووصلت الحالات إلى المركز ليل السبت الماضي، وجميعهم من عائلة واحدة في مدينة سبها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وأشار البيان إلى خروج ثمانية أطفال بعد استقرار وضعهم الصحي، في حين بقي ثلاثة آخرون يخضعون للرعاية الطبية التامة بحجر الإيواء، وحالتهم الصحية تحسنت عما كانت عليه.