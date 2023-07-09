بالتعاون مع «الصحة العالمية».. عمليات قلب وقسطرة في سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت في مدينة سبها الحملة الثانية لمبادرة «الطبيب الليبي» بإجراء عدة جراحات قلب وقسطرة في مركز سبها الطبي، حسب بيان صادر عن المركز.

وجري تنظيم تلك المبادرة بالتعاون بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، حيث أشار المركز في بيان إلى «توطين العلاج والتشخيص في معظم الاختصاصات التي لم تكن يوما من ضمن المجالات الطبية في كامل المنطقة الجنوبية».

فريق طبي بقيادة جمعة الفارسي

أجرى فريق طبي، برئاسة استشاري أمراض القلب والشرايين د. جمعة الفارسي، عمليات قسطرة ودعامات، من بينها تركيب قسطرة تشخيصية للمريضة فاطمة علي عثمان، البالغة من العمر 67 عاما.

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وبلغ إجمالي العمليات الجراحية 7 عمليات، منها 6 حالات قسطرة تشخيصية، وتركيب دعامة واحدة. كما جرى توقيع الكشف على 50 حالة. ومن المقرر أن يبدأ، صباح اليوم، الكشف على مرضي آخرين في قسم قسطرة القلب بمركز سبها الطبي.