فريق بريطاني يجري عمليات قلب مفتوح بالمركز الوطني في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

باشر فريق طبي من المملكة المتحدة إجراء عدد من عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز الوطني للقلب في تاجوراء، وذلك ضمن برنامج «حملة قلوب صغيرة» على ما أعلن المركز عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الصحة الأسبق ناجي بركات عبر حسابه على «فيسبوك» إن زيارة الفريق الطبي البريطاني هي «الزيارة الثانية لحملة القلوب الصغيرة لعمليات القلب المفتوح»، مشيرا إلى أنه «باشر أمس واليوم فريق شفاء القلوب الصغيرة من بريطانيا عمليات قلب مفتوح لأطفال بتشوهات خلقية وهي عمليات معقدة وتستمر من 4-5 ساعات وبعضها أقل».

- جمعية خيرية إنجليزية تجري عمليات قلب مفتوح للأطفال في تاجوراء

وتمنى بركات لجميع الأطفال الشفاء، موضحا أن الفريق البريطاني جاء إلى ليبيا «بالتمريض والأطباء وحجرة العمليات وتخدير وعناية مركزة ومعهم الطواقم الطبية من مركز القلب بتاجوراء»، مشيدا بجهود من ساعدوه في إنجاح الحملة ومتمنيا نجاح عمليات جميع الأطفال.

أطفال من داخل وحدة الإيكو والفلترة قبل إجراء العمليات. (المركز الوطني للقلب تاجوراء)

أطفال من داخل وحدة الإيكو والفلترة قبل إجراء العمليات. (المركز الوطني للقلب تاجوراء)

أطفال من داخل وحدة الإيكو والفلترة قبل إجراء العمليات. (المركز الوطني للقلب تاجوراء)