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جمعية خيرية إنجليزية تجري عمليات قلب مفتوح للأطفال في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 10:26 مساء
جمعية خيرية إنجليزية تجري عمليات قلب مفتوح للأطفال في تاجوراء
الفريق الطبي من جمعية «شفاء القلوب الصغيرة» يجري الكشف على أطفال مصابين بأمراض القلب في ليبيا (فيسبوك)
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كشف وزير الصحة الأسبق واستشاري طب الأطفال والأعصاب بمستشفى بورتلاند بالعاصمة البريطانية لندن، الدكتور ناجي جمعة بركات، حملة لإجراء عمليات قلب مفتوح مجانية خلال الأسبوع الجاري، في المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء.
خامس زيارة لحملة «القلوب الصغيرة»

وأوضح بركات عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الفريق الطبي من جمعية «شفاء القلوب الصغيرة»، وهم من بريطانيا، ومقرها بمدينة ليستر، وبقيادة الجراح مسيمو كابتو وفريقه بدأوا الكشف وإجراء العمليات الجراحية، وهي الزيارة الخامسة للحملة في ليبيا.

وأضاف أن الفريق كشف على الحالات المستهدفة خلال اليوم وغدٍ الإثنين، بالإضافة إلى إجراء أول عملية قلب مفتوح اليوم وهي لطفل بعمر ثمانية أشهر، يُعاني من تشوهات خلقية بالقلب، لافتًا إلى أن «المستهدف هو عمليتان اليوم وغدًا ثلاث أو اثنتان، وهكذا كل يوم حتى الخميس المقبل».

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تبرعات خيرية للحملة
وقال الدكتور بركات إن الحملة تعتمد على التبرعات الخيرية، وأثنى في الوقت نفسه على جهود المركز الوطني للقلب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي خصَّص للحملة مبلغًا يكفي لعلاج 400 حالة بين جراحة وقسطرة، وكذلك لبعض المهتمين الذين ساعدوا في جمع تبرعات بقيمة 5 آلاف جنيه إسترليني.

واختتم أن الحملة تتضمن الكشف لكل من يستطيع الحضور للمركز بغرض تصنيفهم ووضع قائمة لإجراء عمليات أو تقديم المشورة.

الفريق الطبي من جمعية «شفاء القلوب الصغيرة» يصل ليبيا (فيسبوك)
الفريق الطبي من جمعية «شفاء القلوب الصغيرة» يصل ليبيا (فيسبوك)
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