بعثة طبية إيطالية تخطط لإجراء 100 جراحة لأطفال مصابين بأمراض القلب الخلقية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت بعثة أطباء إيطاليين فحوصات لنحو 110 مرضى في المركز الوطني للقلب في بنغازي خلال الفترة الماضية، حيث تخطط لعمل جراحات لـ100 حالة من الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية في المركز خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

يأتي ذلك تلبية لدعوة وجهتها الأمم المتحدة إلى فريق الأطباء المنتمي إلى مركز أمراض القلب للبحر الأبيض المتوسط في إيطاليا منذ العام 2020، حسب بيان السفارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

وخلال الأعوام الماضية، وصلت إلى مركز القلب ثلاث بعثات إيطالية لجراحة القلب للأطفال، وأجروا عمليات لنحو 80 طفلا، بالإضافة إلى زيارات للكشف العام على الأطفال في بنغازي.

كما استضاف المركز الإيطالي خلال أكتوبر الماضي خمسة من طاقم التمريض المتخصص في العناية المركزة للأطفال بمركز القلب، وذلك بناء على اتفاقية مشتركة.