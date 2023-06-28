الاستعداد لافتتاح مستشفى مصراتة لعلاج القلب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، الوقوف على التجهيزات النهائية لافتتاح مستشفى مصراتة لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها مدير إدارة المعدات والمستلزمات الدكتور أحمد شبش، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة محمد المجعي، بحسب منشور للوزارة على «فيسبوك».

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الزيارة، التي أجريت اليوم الثلاثاء بحضور مدير المستشفى، جاءت في إطار متابعة تجهيزات الأخيرة، وتوفير ما يلزم قبل افتتاحه، وهو أحد مشروعات «عودة الحياة» التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية.

جانب من زيارة مسؤولي وزارة الصحة للوقوف على التجهيزات النهائية لمستشفى مصراتة لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (وزارة الصحة)

جانب من زيارة مسؤولي وزارة الصحة للوقوف على التجهيزات النهائية لمستشفى مصراتة لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (وزارة الصحة)

جانب من زيارة مسؤولي وزارة الصحة للوقوف على التجهيزات النهائية لمستشفى مصراتة لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (وزارة الصحة)

جانب من زيارة مسؤولي وزارة الصحة للوقوف على التجهيزات النهائية لمستشفى مصراتة لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (وزارة الصحة)