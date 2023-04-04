«الصحة» تبحث تقليل أعباء أمراض القلب والأوعية الدموية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع في وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، وضع خطط وسياسات للحد من أعباء أمراض القلب والأوعية الدموية، والوقوف على التحديات والمعوقات وتذليلها.

ضم الاجتماع نائب الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وأعضاء اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبدالوكيل، ورئيس مجلس التخصصات الطبية امحمد ساسي.

- «الصحة» تستعد لإطلاق البرنامج الوطني لدعامة الحياة

الاستعداد لإطلاق «البرنامج الوطني لدعامة الحياة»

وتباحث المجتمعون حول الاستعدادات النهائية لإطلاق «البرنامج الوطني لدعامة الحياة»، الذي يهدف إلى إنعاش الخدمات الطبية لمرضى القلب داخل المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الكبرى، بالتعاون مع استشاريي أمراض القلب، وذلك للاستفادة من الخبرات الوطنية لدعم برنامج توطين العلاج بالداخل، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأكد وزير الصحة أهمية التوعية بأمراض القلب والشرايين وطرق الوقاية منها، موضحًا أن جهود الوزارة ستنصب على تفعيل طرق الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، بتوفير رعاية أولية قوية ومؤثرة، فضلًا عن إطلاق برامج لتأهيل الأطباء والاستشاريين، وتوفير التقنيات العلاجية والجراحية اللازمة.