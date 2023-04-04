«الصحة» تستعد لإطلاق البرنامج الوطني لدعامة الحياة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات النهائية لإطلاق «البرنامج الوطني لدعامة الحياة»، وذلك خلال اجتماع موسع مع أعضاء اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن «البرنامج يهدف إلى إنعاش الخدمات الطبية لمرضى القلب داخل المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الكبرى، بالتعاون مع استشاريي أمراض القلب، وذلك للاستفادة من الخبرات الوطنية لدعم برنامج توطين العلاج بالداخل».

أبوجناح: تفعيل الاكتشاف المبكر لأمراض القلب والشرايين

وناقش الاجتماع أعمال اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، بشأن وضع الخطط والسياسات للحد من المرض، والوقوف على التحديات والمعوقات وتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

- وصول جهاز الرنين المغناطيسي مركز البيضاء الطبي

- منظمة الصحة العالمية «قلقة» من ارتفاع إصابات الحصبة بجنوب وغرب ليبيا

- لجنة من وزارة الصحة تبحث في تركيا تدريب العناصر الطبية

وأكد رمضان أبوجناح «أهمية التوعية بأمراض القلب والشرايين وطرق الوقاية منها»، موضحا أن «جهود الوزارة ستنصب على تفعيل طرق الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، بتوفير رعاية أولية قوية ومؤثرة، فضلا عن إطلاق برامج لتأهيل الأطباء والاستشاريين، وتوفير التقنيات العلاجية والجراحية اللازمة».

وشدد وزير الصحة على ضرورة «الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، والخبرات الوطنية في توطين الخدمات العلاجية للقلب، والتوسع في إجراء قساطر القلب وعمليات القلب المفتوح، في كل المناطق لتقريب الخدمات للمواطنين».