بالصور: قوافل العيون والأنف والحنجرة تصل سبها ضمن مبادرة الطبيب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت مدينة سبها قوافل طبية متخصصة في مجالي العيون، والأنف والأذن والحنجرة ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».

وأجرى أطباء القوافل فور وصولهم المدينة جولة داخل مستشفى سبها الطبي للوقوف على تجهيزات الأقسام للبدء في استقبال المرضى اليوم الإثنين، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وتعد هذه القوافل ضمن الحملة الثانية لمبادرة «الطبيب الليبي» في المنطقة الجنوبية التي أطلقها نائب رئيس حكومة الوحدة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.

أعضاء القافلة الطبية خلال تفقدهم التجهيزات في مركز سبها الطبيبي، 9 يوليو 2023، (الصحة)

أعضاء القافلة الطبية خلال تفقدهم التجهيزات في مركز سبها الطبيبي، 9 يوليو 2023، (الصحة)

أعضاء القافلة الطبية خلال لقائهم مسؤولي مركز سبها الطبيبي، 9 يوليو 2023، (الصحة)