أبوجناح يطلق مبادرة الطبيب الليبي خلال ملتقى للرعاية الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مبادرة الطبيب الليبي بداية بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية إلى إجراء أدق العمليات الطبية خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الإثنين في افتتاح ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرعاية الصحية والاستشفاء في دورته الـ15 على أرضية معرض طرابلس الدولي، حسب ما جاء على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

مشاركة 100 شركة في ملتقى الرعاية الصحية

ويضم الحدث الأكبر من نوعه على حسب القائمين عليه مشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية، والاستشفاء من مستشفيات طبية، ومصحات طبية، وصولا لشركات تصنيع واستيراد وتوريد المعدات والمستلزمات والأدوية الطبية في ليبيا وخارجها.

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ويقدم المعرض خدمات ونشاطات منها ورش العمل والمحاضرات والمؤتمرات التي تقام للمرة الأولى على هامشه، ويستمر إلى الثامن من الشهر يونيو الجاري.

حضر الافتتاح عدد من سفراء دول العالم ووزراء ووكلاء بحكومة الوحدة وعديد من المهتمين والزوار.