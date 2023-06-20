ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ فريق طبي خاص بمبادرة «الطبيب الليبي» أعماله في مركز سبها الطبي، ومستشفى ققم العام، بإجراء عمليات وتدريب الكوادر هناك.

ونظم الفريق الطبي ورشة عمل لـ20 طبيبا في قسم الجراحة بمركز سبها، لتدريبهم على استخدام المنظار، إلى جانب كشفه على الحالات، وإجراء عمليات منظار للحالات المحالة من الفلترة، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وقام فريق جراحة المناظير، برئاسة الدكتور علي التومي، بجولة داخل قسم الباطنة في مركز سبها؛ للاطلاع على الحالات وتدريب الكوادر. كما أجرى 13 عملية منظار علوي. أما في مستشفى ققم العام، فأجرت الدكتورة حنان الشكري كشوفا على 23 حالة في قسم النساء والتوليد، وتسع عمليات منظار رحمي وباطني، إلى جانب تدريب كادر القسم، المكون من 11 طبيبا، على استخدام المناظير الرحمية.

فريق طبي لمبادرة الطبيب الليبي خلال إجراء عملية في مركز سبها الطبي، 20 يونيو 2023، (الصحة)