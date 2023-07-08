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كيف يصبح تشفير «البيتكوين» مصدرا للعملة الصعبة في ليبيا؟.. خبير اقتصادي ليبي يشرح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 07:50 صباحا
كيف يصبح تشفير «البيتكوين» مصدرا للعملة الصعبة في ليبيا؟.. خبير اقتصادي ليبي يشرح
أجهزة ومعدات تستخدم في تعدين العملات المشفرة جرى ضبطها في طرابلس، 23 يونيو 2023. (أرشيفية: وزارة الداخلية)
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قال الخبير الاقتصادي الليبي محسن الدريجة: «العملات المشفرة (البيتكوين) قد تكون مصدر للعملة الصعبة إذا جرى تعدينها بكفاءة وتكلفة حقيقية غير مدعومة في ليبيا»، لكنه أشار إلى أن «تعدينها باستخدام كهرباء مدعومة هو إعادة توزيع من المال العام إلى الخاص».

وكثفت أجهزة الأمن في غرب ليبيا، الشهر الماضي، حملاتها ضد مواقع تستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة التي يحظر المصرف المركزي الاستثمار فيها منذ العام 2018. وأضاف الدريجة في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأثر الاقتصادي لتعدين البيتكوين في ليبيا أو خارجها لا يتساويان، لأنها متداولة دوليًا وليست عملة محلية».

دراسة: 1.3% من سكان ليبيا يتجاهلون حظر تعدين العملات المشفرة
تقول دراسة لمركز السياسات الدولي للجنوب الجديد إن نحو 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون هذا الحظر، ويقومون -خارج القانون والرقابة- بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب السلطات الليبية.

(فيديو) النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار 50 صينيا متهمين بتعدين عملات افتراضية بمصنع حديد زليتن
ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة

وفي تصريح سابق إلى برنامج «اقتصاد بلس» في قناة «الوسط» (Wtv)، أرجع الخبير الاقتصادي الليبي د. علي الصلح حظر هذه العملات إلى «عدم توافر قاعدة نقدية لها في العالم (بيعا وشراء). كما أنها تشهد ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة سببت أزمات للمتعاملين بها». ولفت الصلح إلى أن «المصرف المركزي يجرم هذه العملات، للقيام بدوره في الحفاظ على المال العام، وحماية البلاد من غسل الأموال».

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