بعد تسمية «النواب» أعضائها.. المشري لعقيلة: متمسكون بعدم دستورية قانون المحكمة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الأحد، تمسك مجلس الدولة بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم «5» لسنة 2023، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.

وقال المشري في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح: «لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 2023/16 بشأن تسمية أعضاء للمحكمة الدستورية»، وأضاف: «نذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبلنا رقم (70/5) بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، ولا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات وقطعي وواجب التنفيذ».

وخلص الخطاب إلى تمسك مجلس الدولة بحكم الدائرة الدستورية المشار إليه، ودعا رئيس مجلس النواب إلى «العمل جميعا من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها» بين اللجنة المشكلة من المجلسين «6+6».

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مجلس النواب يصوت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

وفي 26 يونيو الماضي، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس صوت خلال جلسة اليوم (الإثنين) بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2023»، مشيراُ إلى أن الجلسة كانت «رسمية مغلقة»، وعُقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

ولم يعلن بليحق في تصريحه المنشور عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، عن أسماء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الذين جرى التصويت عليهم بالإجماع، كما لم يذكر عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت.

ونشر مجلس النواب قانون إنشاء المحكمة الدستورية في العدد الخامس من الجريدة الرسمية التي صدرت في السابع من أبريل الماضي، رغم الجدل المثار حول القانون ومعارضة المجلس الأعلى للدولة لهذا التشريع القضائي.