  • Alwasat News
Atwasat

بعد تسمية «النواب» أعضائها.. المشري لعقيلة: متمسكون بعدم دستورية قانون المحكمة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 12:55 صباحا
بعد تسمية «النواب» أعضائها.. المشري لعقيلة: متمسكون بعدم دستورية قانون المحكمة الدستورية
عقيلة صالح وخالد المشري. (صورة مركبة: بوابة الوسط)
alwasat radio

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الأحد، تمسك مجلس الدولة بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم «5» لسنة 2023، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.

وقال المشري في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح: «لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 2023/16 بشأن تسمية أعضاء للمحكمة الدستورية»، وأضاف: «نذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبلنا رقم (70/5) بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، ولا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات وقطعي وواجب التنفيذ».

وخلص الخطاب إلى تمسك مجلس الدولة بحكم الدائرة الدستورية المشار إليه، ودعا رئيس مجلس النواب إلى «العمل جميعا من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها» بين اللجنة المشكلة من المجلسين «6+6».

بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
مجلس النواب ينشر قانون المحكمة الدستورية وقانوني الانتخابات لسنة 2021 في الجريدة الرسمية
عقيلة والمشري يتفقان على عدم إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية
المشري يبين للسفير الفرنسي تداعيات استحداث المحكمة الدستورية العليا «بالمخالفة»
في خطاب إلى عقيلة.. المشري يعلق التواصل مع «النواب» بعد إقرار قانون المحكمة الدستورية
مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى التراجع عن إصدار قانون المحكمة الدستورية

مجلس النواب يصوت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
وفي 26 يونيو الماضي، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس صوت خلال جلسة اليوم (الإثنين) بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2023»، مشيراُ إلى أن الجلسة كانت «رسمية مغلقة»، وعُقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

ولم يعلن بليحق في تصريحه المنشور عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، عن أسماء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الذين جرى التصويت عليهم بالإجماع، كما لم يذكر عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت.

ونشر مجلس النواب قانون إنشاء المحكمة الدستورية في العدد الخامس من الجريدة الرسمية التي صدرت في السابع من أبريل الماضي، رغم الجدل المثار حول القانون ومعارضة المجلس الأعلى للدولة لهذا التشريع القضائي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال والاتحاد في دور سداسي التتويج ...
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دور سداسي ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل

بسكويت بالنسكافيه وكريم الكراميل
شاهد.. الدريدي: تغلبنا على النقص العددي أمام الاتحاد.. والتركيز منعقد في الأهلي بنغازي بدوري التتويج

شاهد.. الدريدي: تغلبنا على النقص العددي أمام الاتحاد.. والتركيز منعقد في الأهلي ...
ليبيا تختتم دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في تونس بعد الظهور في 5 ألعاب (صور)

ليبيا تختتم دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في تونس بعد الظهور في 5 ألعاب (صور)
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
أصغر من «حبة الملح».. بيع أصغر حقيبة بالعالم مقابل 63 ألف دولار

أصغر من «حبة الملح».. بيع أصغر حقيبة بالعالم مقابل 63 ألف دولار
ليبيا تتوج بأربع ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية (صور)

ليبيا تتوج بأربع ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية (صور)
الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني
مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»

مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»
«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي

«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟

كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب

في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حملة تفتيش على محال بيع المواد الغذائية في الزنتان
حملة تفتيش على محال بيع المواد الغذائية في الزنتان
الدبيبة خلال افتتاح مركز مصراتة للقلب: تسلمنا قطاع الصحة شبه مشلول بالكامل
الدبيبة خلال افتتاح مركز مصراتة للقلب: تسلمنا قطاع الصحة شبه ...
لجنة الطاقة بـ«النواب» ردا على نورلاند: غلق النفط شأن ليبي
لجنة الطاقة بـ«النواب» ردا على نورلاند: غلق النفط شأن ليبي
افتتاح 3 مشاريع ضمن خطة «عودة الحياة» بمصراتة (صور)
افتتاح 3 مشاريع ضمن خطة «عودة الحياة» بمصراتة (صور)
العثور على حاج ليبي بعد فقدانه بمِنى
العثور على حاج ليبي بعد فقدانه بمِنى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام...
المزيد
بعد تسمية «النواب» أعضائها.. المشري لعقيلة: متمسكون بعدم دستورية قانون المحكمة الدستورية
بعد تسمية «النواب» أعضائها.. المشري لعقيلة: متمسكون بعدم ......
إيطاليا تطالب بميزانية أوروبية تراعي عدم الاستقرار في شمال أفريقيا
إيطاليا تطالب بميزانية أوروبية تراعي عدم الاستقرار في شمال ......
«الكهرباء»: التيار سيعود بعد قليل إلى مناطق بجنوب طرابلس
«الكهرباء»: التيار سيعود بعد قليل إلى مناطق بجنوب طرابلس...
العثور على حاج ليبي بعد فقدانه بمِنى
العثور على حاج ليبي بعد فقدانه بمِنى...
افتتاح 3 مشاريع ضمن خطة «عودة الحياة» بمصراتة (صور)
افتتاح 3 مشاريع ضمن خطة «عودة الحياة» بمصراتة (صور)...
المزيد