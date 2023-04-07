مجلس النواب ينشر قانون المحكمة الدستورية وقانوني الانتخابات لسنة 2021 في الجريدة الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

نشر مجلس النواب قوانين المحكمة الدستورية والانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في العدد الخامس من الجريدة الرسمية التي صدرت أمس الخميس، ونشرها المجلس عبر موقعه على الإنترنت.

ويأتي نشر القوانين الانتخابية بعد يومين من أول اجتماع للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات «6+6» الذي عقد في طرابلس.

قانونا انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب لسنة 2021

وأصدر مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس النواب في أواخر أكتوبر 2021، بينما أقر المجلس قانون المحكمة الدستورية في 6 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة على مراجعة قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية الصادرين عن مجلس النواب في العام 2021، في إطار توافقات المجلسين بشأن العملية الانتخابية.

- عقيلة والمشري يتفقان على عدم إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية

- لجنة «6+6» تعقد اجتماعها الأول بمقر مجلس الدولة في طرابلس

- مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

كما يأتي نشر قانون إنشاء المحكمة الدستورية بعد أشهر من اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على عدم إصدار القانون حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية، بحسب بيان مشترك أصدراه في ديسمبر 2022، ينص على اتفاقهما بـ«عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية».

محتويات العدد الخامس من الجريدة الرسمية

وبالإضافة إلى قوانين المحكمة الدستورية والانتخابات، تضمن العدد الخامس من الجريدة الرسمية، تصويب الخطأ المادي الواقع بالتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والقانون رقم (5) لسنة 2020 بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1979، بشأن الجرائم الاقتصادية.

- للاطلاع على العدد الخامس من الجريدة الرسمية اضغط هنا

كما تضمن العدد القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن إلغاء القانون رقم (144) لسنة 1970 بشأن إلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي، وكذلك القانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن منحة دعم الأسر الليبية، والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن حماية مشروع النهر الصناعي، والقانون رقم (8) لسنة 2021، بشأن تعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية. بالإضافة إلى قرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2023 بشان اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها.