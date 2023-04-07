  • Alwasat News
Atwasat

مجلس النواب ينشر قانون المحكمة الدستورية وقانوني الانتخابات لسنة 2021 في الجريدة الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 11:01 مساء
مجلس النواب ينشر قانون المحكمة الدستورية وقانوني الانتخابات لسنة 2021 في الجريدة الرسمية
جلسة مجلس النواب في بنغازي، 6 فبراير 2023. (أرشيفية: مجلس النواب)
alwasat radio

نشر مجلس النواب قوانين المحكمة الدستورية والانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في العدد الخامس من الجريدة الرسمية التي صدرت أمس الخميس، ونشرها المجلس عبر موقعه على الإنترنت.

ويأتي نشر القوانين الانتخابية بعد يومين من أول اجتماع للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات «6+6» الذي عقد في طرابلس.

قانونا انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب لسنة 2021
وأصدر مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس النواب في أواخر أكتوبر 2021، بينما أقر المجلس قانون المحكمة الدستورية في 6 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تعمل اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة على مراجعة قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية الصادرين عن مجلس النواب في العام 2021، في إطار توافقات المجلسين بشأن العملية الانتخابية.

- عقيلة والمشري يتفقان على عدم إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية
- لجنة «6+6» تعقد اجتماعها الأول بمقر مجلس الدولة في طرابلس
- مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

كما يأتي نشر قانون إنشاء المحكمة الدستورية بعد أشهر من اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على عدم إصدار القانون حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية، بحسب بيان مشترك أصدراه في ديسمبر 2022، ينص على اتفاقهما بـ«عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية».

محتويات العدد الخامس من الجريدة الرسمية
وبالإضافة إلى قوانين المحكمة الدستورية والانتخابات، تضمن العدد الخامس من الجريدة الرسمية، تصويب الخطأ المادي الواقع بالتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والقانون رقم (5) لسنة 2020 بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1979، بشأن الجرائم الاقتصادية.

- للاطلاع على العدد الخامس من الجريدة الرسمية اضغط هنا

كما تضمن العدد القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن إلغاء القانون رقم (144) لسنة 1970 بشأن إلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي، وكذلك القانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن منحة دعم الأسر الليبية، والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن حماية مشروع النهر الصناعي، والقانون رقم (8) لسنة 2021، بشأن تعديل أحكام قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية. بالإضافة إلى قرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2023 بشان اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوري الإيطالي: كاندريفا يضرب فريقه السابق إنتر بهدف قاتل

الدوري الإيطالي: كاندريفا يضرب فريقه السابق إنتر بهدف قاتل
الكاميرا الخفية 2023 (حـ8): مقلب توصيل البيتزا

الكاميرا الخفية 2023 (حـ8): مقلب توصيل البيتزا
«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)
كارلو أنشيلوتي يكشف مستقبل الثلاثي بنزيمة ومودريتش وكروس مع الريال

كارلو أنشيلوتي يكشف مستقبل الثلاثي بنزيمة ومودريتش وكروس مع الريال
«إيرباص» تتلقى طلبية شراء ضخمة من شركة صينية قوامها 50 مروحية «إتش 160»

«إيرباص» تتلقى طلبية شراء ضخمة من شركة صينية قوامها 50 مروحية «إتش 160»
كبدة إسكندراني ومكرونة بالجبن وأيس كريم بالموز لإفطارك السادس عشر من رمضان

كبدة إسكندراني ومكرونة بالجبن وأيس كريم بالموز لإفطارك السادس عشر من رمضان
أداة فضائية جديدة تتولّى قياس تلوث الهواء فوق أميركا الشمالية

أداة فضائية جديدة تتولّى قياس تلوث الهواء فوق أميركا الشمالية
كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى
كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم
فوز الاتحاد والأهلي بنغازي في كأس السلة

فوز الاتحاد والأهلي بنغازي في كأس السلة
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان

قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مؤجلات الأخضر في «دورينا» خلال رمضان
«يونيسف»: انعدام الأمن في منطقة الساحل يعرض مليون طفل لسوء تغذية حاد

«يونيسف»: انعدام الأمن في منطقة الساحل يعرض مليون طفل لسوء تغذية حاد
5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان

5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان
منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل

منتخب ليبيا يتراجع في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل
البيت الأبيض يسلم الكونغرس تقريرًا سريًا عن الانسحاب من أفغانستان

البيت الأبيض يسلم الكونغرس تقريرًا سريًا عن الانسحاب من أفغانستان
«مع فدوى»: الشيف حنان العالم

«مع فدوى»: الشيف حنان العالم
خلونا نحلموا 4 (حـ9): صيد التن

خلونا نحلموا 4 (حـ9): صيد التن
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط 3 وافدين متهمين بترويج المخدرات في مصراتة
ضبط 3 وافدين متهمين بترويج المخدرات في مصراتة
مجلس النواب ينشر قانون المحكمة الدستورية وقانوني الانتخابات لسنة 2021 في الجريدة الرسمية
مجلس النواب ينشر قانون المحكمة الدستورية وقانوني الانتخابات لسنة ...
الحراري: سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة فاقمت الأوضاع الإنسانية في ليبيا
الحراري: سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة فاقمت الأوضاع ...
باتيلي يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية ويزور سبها خلال اليومين المقبلين
باتيلي يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية ويزور سبها خلال اليومين ...
باتيلي: اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي رمز للوحدة والسيادة
باتيلي: اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي رمز للوحدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)
حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)...
المزيد
«الأرصاد»: أجواء باردة ومغيمة وأمطار محتملة على شمال ليبيا
«الأرصاد»: أجواء باردة ومغيمة وأمطار محتملة على شمال ليبيا...
رئيس «الشؤون الداخلية» بمجلس النواب: ليبيا لا يمكن أن تعالج أزمة تدفقات الهجرة نيابة عن أوروبا
رئيس «الشؤون الداخلية» بمجلس النواب: ليبيا لا يمكن أن تعالج ......
باتيلي يطالب القيادات العسكرية والأمنية بإبراز التزامهم بضمان بيئة مواتية للانتخابات
باتيلي يطالب القيادات العسكرية والأمنية بإبراز التزامهم ......
باتيلي: اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي رمز للوحدة والسيادة
باتيلي: اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي رمز ......
باتيلي يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية ويزور سبها خلال اليومين المقبلين
باتيلي يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية ويزور سبها خلال ......
المزيد