إيطاليا تطالب بميزانية أوروبية تراعي عدم الاستقرار في شمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى مساعدة أفريقيا حتى يتغير نهج أولئك الذين يرغبون في مغادرتها، وحضت على ضرورة أن تراعي ميزانية الاتحاد الأوروبي عدم الاستقرار في دول شمال القارة السمراء بما فيها ليبيا.

وقالت ميلوني إن ميزانية الاتحاد الأوروبي تأخذ في الحسبان عدم الاستقرار في شمال أفريقيا، وأضافت أن إيطاليا تطالب في مراجعة الميزانية متعددة السنوات «بمراعاة عدم استقرار دول شمال أفريقيا»، وفق ما نقلت عنها وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أنه إذا قدم الاتحاد الأوروبي خيارًا للسكان الذين يحاولون مغادرة أفريقيا، «فسيتغير النهج»، وقالت ميلوني، إن «أفريقيا ليست قارة فقيرة، لديها موارد كثيرة».

ومضت موضحة «إنهم منتجون ضخمون للطاقة، وخاصة الطاقة النظيفة، ولدينا مشكلة في الإمداد، ويمكن لإيطاليا أن تكون بوابة لهذه الاستثمارات»، مؤكدة «أننا متفقون بالإجماع على ذلك»، وفق «نوفا».

إيطاليا تنظم مؤتمرًا دوليًا لمكافحة الهجرة من شمال أفريقيا

كشف وكيل رئيسة الوزراء الإيطالية، ألفريدو مانتوفانو، عزم الحكومة الإيطالية تنظيم مؤتمر دولي في روما في يوليو الجاري، لمناقشة سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا.

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ورأى مانتوفانو، في تصريح إلى مجلة «تيمبي» الإيطالية، نقله موقع «ديكود 39» في 20 يونيو الماضي، أنه «لا يمكن حل أزمة تهريب البشر من شمال أفريقيا عبر نشر أفراد الشرطة على شواطئ أوروبا الجنوبية، مؤكدًا أن الحل يحتاج استراتيجية شاملة».

وأوضح أن الهدف من تنظيم مؤتمر دولي هو مناقشة مشاريع التنمية في منطقة جنوب البحر المتوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في المساهمة.

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا

وفي نوفمبر الماضي، طالب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار دولار لأفريقيا؛ لمساعدتها على التصدي للهجرة.

وأضاف الوزير في مقابلة مع جريدة «لا ستامبا»، أن «إيطاليا لم تخلق أية حوادث دبلوماسية، لا مع ألمانيا أولًا ولا مع فرنسا لاحقًا. لقد أثرنا مشكلة احترام القواعد، ولا يمكن حل قضية الهجرة إلا على المستوى الأوروبي»، مذكّرًا بأن «هناك جبهتين: البلقان وشمال أفريقيا»، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».