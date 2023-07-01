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ميلوني تدعو إلى معالجة «الحركات الأولية» لتدفقات المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 11:22 مساء
ميلوني تدعو إلى معالجة «الحركات الأولية» لتدفقات المهاجرين
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. (آكي)
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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن أسهل وساطة للجميع على المستوى الأوروبي لحل قضية الهجرة غير الشرعية هي معالجة «الحركات الأولية».

ورأت ميلوني، في ختام أعمال المجلس الأوروبي الذي عُقِد في بروكسل، الجمعة، أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل مشكلة الهجرة عبر معالجة «الحركات الأولية»، مضيفة: «لم يُترك أحد بمفرده ونعمل جميعًا على حل مشاكل الجميع. أنا فخورة بذلك؛ لأن هذا النهج لم يكن موجودًا في الاتحاد الأوروبي»، وفق ما نقلت عنها وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

إيطاليا تفرض حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
وفي أبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء الإيطالي على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر، بناءً على مقترح وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية نيلو موسوميتشي، حول الزيادة الاستثنائية في تدفقات المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية عبر البحر المتوسط.

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وأشار المجلس في بيان، إلى الحاجة إلى توفير عاجل لتنفيذ تدابير استثنائية لتخفيف الازدحام في منطقة لامبيدوزا الساخنة، وإنشاء هياكل جديدة مناسبة لاحتياجات الاستقبال، وللتعرف على المهاجرين وإعادة من لم تتوفر فيهم شروط البقاء إلى أوطانهم.

وقالت ميلوني تعليقًا على القرار: «قررنا فرض حالة الطوارئ بشأن الهجرة لتقديم استجابات أكثر فعالية وفي الوقت المناسب لإدارة التدفقات».

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