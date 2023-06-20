ماكرون وميلوني يرغبان بـ«العمل معًا» بعد توتر حول ملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء في باريس رغبتهما بـ«العمل معًا» بعيدًا عن «الخلافات» وفي مقدمها ملف الهجرة، القضية الشائكة التي سمَّمت العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وخلال استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية في أول زيارة لها إلى باريس منذ توليها منصبها، نوه الرئيس الفرنسي بـ«هذه العلاقة الفريدة القائمة بين إيطاليا وفرنسا»، بحسب «فرانس برس».

وأكد ماكرون أمام الصحفيين أن «هذه الصداقة هي التي تهمني في المقام الأول الصداقة التي تسمح لخلافات واختلافات أن تنمو أحيانًا، ولكن في إطار محترم دومًا لأنها تندرج في إطار تاريخ أكبر منا، وأكثر عمقًا». ودعا الرئيس الفرنسي إلى حوار صريح وطموح ومتطلب بين باريس وروما.

«إيطاليا وفرنسا دولتان مترابطتان»

وردت ميلوني على تصريح ماكرون بالقول إن «إيطاليا وفرنسا دولتان مترابطتان، ودولتان مركزيتان مهمتان، ورائدتان في أوروبا وتحتاجان إلى حوار في وقت كهذا لأن مصالحنا المشتركة متقاربة للغاية». وأضافت «كلي أمل بأننا سنتمكن من خلال حوار اليوم من العمل معًا بشكل أفضل وبقدر أكبر».

وفي الواقع فإن ما يباعد بين الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية هو أكثر بكثير مما يجمع بينهما. فماكرون يعتبر نفسه سياسيًا تقدميًا مدافعًا شرسًا عن الوحدة الأوروبية، في حين ترأس ميلوني ائتلافًا محافظًا متشددًا وتنتمي إلى حزب فاشٍ النزعة وكانت لها في السابق مواقف واضحة مناهضة للبناء الأوروبي. وسرعان ما خرجت التوترات بين حكومتيهما إلى العلن.

وبعد لقاء قصير غير رسمي عقد في روما في أكتوبر بُعيد تنصيب ميلوني بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، غذى ملف الهجرة هذه التوترات.

رفض استقبال السفينة الإنسانية «أوشن فايكينغ»

فقد رفضت إيطاليا في نوفمبر استقبال السفينة الإنسانية «أوشن فايكينغ» و230 مهاجرًا على متنها ما دفع فرنسا إلى السماح لها بالرسوّ في موانئها منددة بالوقت نفسه بتصرّف روما «غير المقبول». وأثار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في مايو الماضي سخط إيطاليا عندما قال إن ميلوني «عاجزة عن تسوية مشاكل الهجرة التي انتُخبت على أساسها».

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لكن بموازاة ذلك، عملت الأوساط الدبلوماسية في البلدين على إعادة نسج العلاقات باسم المصالحة التي غالبًا ما تتقاطع. والتقى ماكرون وميلوني على هامش قمم دولية عدة، من بينها لقاء ثنائي استمر 45 دقيقة في هيروشيما باليابان على هامش قمة مجموعة العشرين في مايو الماضي.

وفي مطلع يونيو استقبل ماكرون نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لتسليط الضوء على «العلاقات المميزة التي تربط البلدين بمعزل عن من يحكمهما». والثلاثاء، تطرق ماكرون وميلوني إلى قضية الهجرة لإظهار أن التعاون بينهما ممكن. وقال الرئيس الفرنسي «ما زلنا نعاني من المآسي في البحر المتوسط».