الدبيبة وميلوني يستعرضان مسألة الهجرة غير النظامية

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن تقديرها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على «الجهود التي تبذلها السلطات الليبية في عمليات الإنقاذ البحري واحتواء مغادرة المهاجرين غير النظاميين».

ووفق البيان الصادر عن الحكومة الإيطالية في أعقاب الاجتماع الحكومي الإيطالي - الليبي في روما، فإن ميلوني أطلعت الدبيبة على «مخاوفها بشأن موسم الصيف» الذي يشهد في العادة زيادة في تدفقات المهاجرين نحو السواحل الإيطالية، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

- ميلوني تستقبل الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما

- توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجالات الطاقة والاستثمار والهجرة والربط الكهربائي

- ميلوني تكشف محاور اجتماعها مع الدبيبة في روما

ميلوني تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر

وأضاف البيان «من هذا المنظور، رأت ميلوني أنه من الضروري تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر»، مشددة على أن «إيطاليا لا تزال مصممة على تأكيد التزامها المتواصل بدعم السلطات الليبية في إدارة تدفقات الهجرة وفي مساعدة المجتمعات المحلية من خلال مشاريع صندوق الهجرة».

ويزور الدبيبة على رأس وفد العاصمة الإيطالية روما، حيث وقّع خلال اجتماع تقابلي مع الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عددًا من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والهجرة والربط الكهربائي والبحري.

يرافق الدبيبة خلال الزيارة كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المهندس محمد إبراهيم بن عياد.