  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة وميلوني يستعرضان مسألة الهجرة غير النظامية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 10:20 مساء
الدبيبة وميلوني يستعرضان مسألة الهجرة غير النظامية
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن تقديرها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على «الجهود التي تبذلها السلطات الليبية في عمليات الإنقاذ البحري واحتواء مغادرة المهاجرين غير النظاميين».

ووفق البيان الصادر عن الحكومة الإيطالية في أعقاب الاجتماع الحكومي الإيطالي - الليبي في روما، فإن ميلوني أطلعت الدبيبة على «مخاوفها بشأن موسم الصيف» الذي يشهد في العادة زيادة في تدفقات المهاجرين نحو السواحل الإيطالية، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

- ميلوني تستقبل الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما
- توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجالات الطاقة والاستثمار والهجرة والربط الكهربائي
- ميلوني تكشف محاور اجتماعها مع الدبيبة في روما

ميلوني تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر
وأضاف البيان «من هذا المنظور، رأت ميلوني أنه من الضروري تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر»، مشددة على أن «إيطاليا لا تزال مصممة على تأكيد التزامها المتواصل بدعم السلطات الليبية في إدارة تدفقات الهجرة وفي مساعدة المجتمعات المحلية من خلال مشاريع صندوق الهجرة».

ويزور الدبيبة على رأس وفد العاصمة الإيطالية روما، حيث وقّع خلال اجتماع تقابلي مع الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عددًا من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والهجرة والربط الكهربائي والبحري.

يرافق الدبيبة خلال الزيارة كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المهندس محمد إبراهيم بن عياد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون

انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور وشباب الجبل

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور وشباب الجبل
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة دارنس والصداقة

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة دارنس والصداقة
شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ضروري.. ولجنة قريبا للتطوير

شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ...
قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي

قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي
محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب

محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب
نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية

نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية
الدبيبة يعلن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)

الدبيبة يعلن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)
كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!
شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟

شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟
«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس

«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة
أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة

أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023
الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شكشك يبحث مع المشاي خطة شركة الكهرباء لتطوير الشبكة
شكشك يبحث مع المشاي خطة شركة الكهرباء لتطوير الشبكة
حماد يصدر تعليماته بضرورة عودة التيار الكهربائي لمنطقة الكفرة
حماد يصدر تعليماته بضرورة عودة التيار الكهربائي لمنطقة الكفرة
حماد يوجّه بتخصيص 61 مليون دينار لاستكمال طريق الكفرة - بوزريق
حماد يوجّه بتخصيص 61 مليون دينار لاستكمال طريق الكفرة - بوزريق
مكتب استرداد الأموال الليبية يدعو دول المنطقة لتعزيز التعاون لاستعادة الأصول
مكتب استرداد الأموال الليبية يدعو دول المنطقة لتعزيز التعاون ...
ميلوني تكشف محاور اجتماعها مع الدبيبة في روما
ميلوني تكشف محاور اجتماعها مع الدبيبة في روما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور على جثمان الطفلة المفقودة آيات
جهاز الإسعاف والطوارئ يعلن العثور على جثمان الطفلة المفقودة ......
المزيد
الدبيبة وميلوني يستعرضان مسألة الهجرة غير النظامية
الدبيبة وميلوني يستعرضان مسألة الهجرة غير النظامية...
الحرس البلدي سرت يغلق خمسة محال تجارية مخالفة
الحرس البلدي سرت يغلق خمسة محال تجارية مخالفة...
عطاف يجدد لباتيلي دعم الجزائر للمساعي الأممية بشأن الانتخابات الليبية
عطاف يجدد لباتيلي دعم الجزائر للمساعي الأممية بشأن ......
ميلوني تكشف محاور اجتماعها مع الدبيبة في روما
ميلوني تكشف محاور اجتماعها مع الدبيبة في روما...
مكتب استرداد الأموال الليبية يدعو دول المنطقة لتعزيز التعاون لاستعادة الأصول
مكتب استرداد الأموال الليبية يدعو دول المنطقة لتعزيز التعاون......
المزيد