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ميلوني تستقبل الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 05:46 مساء
ميلوني تستقبل الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مقر الحكومة الإيطالية في العاصمة روما، حيث كان في استقباله رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وعدد من كبار المسؤولين الإيطاليين.

وجرت مراسم استقبال رسمية للدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية، حيث جرى عزف النشيد الوطني للبلدين، واستعرض الدبيبة وميلوني حرس الشرف الذي اصطف بباحة قصر كيجي في روما، لتحية الضيف الليبي والوفد المرافق له.

- ميلوني تستقبل الدبيبة في روما اليوم

ويرافق الدبيبة خلال الزيارة كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس الشركة القابضة للاتصالات.

توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين ليبيا وإيطاليا
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» إن الدبيبة سيجري محادثات ثنائية مع ميلوني، تليها جلسة عمل موسعة بحضور أعضاء الوفد المرافق للدبيبة والحكومة الإيطالية، مشيرة إلى أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودراسة مشاريع الطاقة والبنية التحتية والإنترنت.

وهذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع الدبيبة وميلوني خلال ستة أشهر، بعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى طرابلس في يناير الماضي. كما تأتي زيارة الدبيبة إلى روما بعد شهر من زيارة قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إلى روما ولقائه مع ميلوني ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية الإيطاليين في أوائل مايو الماضي.

مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (فيديو)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (فيديو)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (فيديو)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (فيديو)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
الوفد المرافق للدبيبة خلال مراسم الاستقبال بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
الوفد المرافق للدبيبة خلال مراسم الاستقبال بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
الوفد المرافق للدبيبة خلال مراسم الاستقبال بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
الوفد المرافق للدبيبة خلال مراسم الاستقبال بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (فيديو)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (فيديو)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (فيديو)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (فيديو)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (فيديو)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (فيديو)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (فيديو)
مراسم استقبال الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما، الأربعاء 7 يونيو 2023. (فيديو)
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