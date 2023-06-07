ميلوني تستقبل الدبيبة في روما اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

تستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد محمد الدبيبة اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة «آكي» الإيطالية، نقلا عن مصادر حكومية، إن اللقاء من المزمع أن يجرى عند الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي في مقر الحكومة بقصر كيجي بالعاصمة روما. ولم تفصح الوكالة عن تفاصيل أخرى بشأن الزيارة أو جدول أعمالها.

كما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر ليبية أن زيارة الدبيبة ستمتد ليومين، مشيرة إلى أنه صرح بها خلال تفقده الجناح الإيطالي في معرض «ليبيا بلد».

زيارة ميلوني لطرابلس

وفي 28 يناير الماضي، زارت ميلوني العاصمة طرابلس، وأبرمت مع الدبيبة اتفاقية خاصة بإنتاج الغاز الطبيعي بقيمة ثمانية مليارات دولار بهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة نحو أوروبا.

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وأجرى الطرفان خلال الزيارة نفسها محادثات ركزت على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.