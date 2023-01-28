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وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 09:59 مساء
وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها طرابلس
الدبيبة وميلوني يحضران مراسم توقيع مؤسسة النفط وشركة إيني» اتفاقا للطاقة، 28 يناير 2023 (حساب ميلوني على تويتر)
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وصفت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، زيارتها إلى طرابلس بـ«المهمة الإيجابية»، مشيرة إلى التوقيع على «اتفاقات مهمة» بشأن التعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وغردت ميلوني على حسابها بموقع «تويتر» قائلة: «مهمة إيجابية للحكومة الإيطالية اليوم في طرابلس. جرى التوقيع على اتفاقات مهمة بشأن التعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية».

وأشارت إلى استعداد بلادها الكامل لـ«تشجيع مسار المضي نحو إجراء انتخابات مشروعة وتحقيق الاستقرار في ليبيا»، وقدمت شكرها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على حفاوة الاستقبال و«المحادثات المثمرة»، حسب قولها.

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لقاءات ميلوني في طرابلس
ووصلت ميلوني إلى طرابلس، السبت، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، حيث التقت الدبيبة والمنفي وكذلك وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، كما حضرت مراسم توقيع المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقا بشأن الغاز مع شركة «إيني» الإيطالية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة، عبرت ميلوني عن أملها في التزام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع ما يمكن، وذلك بترجمته في برامج ملموسة في إطار خطة الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة مواجهة أعداد الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا إلى إيطاليا والتي زادت خلال الفترات الأخيرة.

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