ميلوني: نتمنى وجود برامج ملموسة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت.. وأرقام الهجرة زادت 50%

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تأمل التزام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع ما يمكن، وذلك بترجمته في برامج ملموسة في إطار خطة الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة مواجهة أعداد الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا إلى إيطاليا والتي زادت خلال الفترات الأخيرة.

وأضافت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، اليوم السبت، أن الانتخابات تحسن الوضع في ليبيا، مؤكدة أهمية إنجاز القاعدة الدستورية.

تأثيرات خارجية تزعز الاستقرار في ليبيا

وأشارت إلى أن هناك «تأثيرات خارجية تعمل على زعزعة الوضع في ليبيا»، مشددة على أن ليبيا شريك استراتيجي «مطلق» لإيطاليا.

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مطار طرابلس والطريق السريع.. من المشاريع الإيطالية في ليبيا

ولفتت إلى أن إيطاليا ستعمل على البدء في مطار طرابلس الدولي والطريق السريع، من ضمن مشروعات البنية التحتية التي ستشارك بلادها في إنجازها في ليبيا، مشيرة إلى مناقشة عودة الرحلات المباشرة بين البلدين.

وأكدت ميلوني على أهمية العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبضشر، قائلة: «رغم الجهود الليبية فما زالات أرقام الدخول الشرعي إلى إيطاليا من ليبيا مرتفعة، وقد زادت بنسبة 50% ، ونحن ملتزمون بمساندة ليبيا في إدارة هذه التدفقات».

الدبيبة وميلوني خلال المؤتمر الصحفي بطرابلس، 28 يناير 2023 (صورة من فيديو)