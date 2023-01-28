الطرابلسي يعرض على نظيره الإيطالي خطة «الداخلية» لمكافحة الهجرة والتهريب

القاهرة - بوابة الوسط

عرض وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، اليوم السبت، على نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، خطة الوزارة بمراحلها الأربع في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود بمفهومها الشامل، وكذلك مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإرهاب.

ويأتي اللقاء المنعقد في مجمع قاعات «غابة النصر» بطرابلس، على هامش الزيارة التي بدأتها رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، والوفد المرافق لها إلى العاصمة، السبت، حيث التقت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

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وبينما رحب الطرابلسي بنظيره الإيطالي، واصفا الزيارة بأنها «تخدم المصلحة المشتركة بين الجانبين»، أثني بيانتيدوزي على خطة وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن، داعيا نظيره الليبي إلى زيارة إيطاليا قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارتين المقرر له في شهر فبراير المقبل، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الليبية.

لقاء الطرابلسي ونظيره الإيطالي في طرابلس، 28 يناير 2023. (وزارة الداخلية)