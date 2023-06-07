ميلوني تكشف محاور اجتماعها مع الدبيبة في روما

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء اليوم الأربعاء، محاور اجتماعها الثنائي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بقصر كيجي مقر الحكومة في العاصمة روما.

واستقبلت ميلوني بمقر الحكومة الإيطالية في روما بعد ظهر اليوم الدبيبة والوفد المرافق له، بعد مراسم استقبال رسمية جرت في باحة قصر كيجي، وذلك في مستهل زيارة رسمية للوفد الليبي إلى إيطاليا تدوم يومين.

محاور اجتماع ميلوني مع الدبيبة

وغردت ميلوني عبر حسابها على «تويتر» عن اجتماعها مع الدبيبة قائلة: «استقبلت اليوم في قصر كيغي رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد محمد دبيبة ووفدًا من الوزراء». موضحة أنها «في الاجتماع الطويل والودي، شدّدت على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وإطارها السياسي يمثل أولوية لإيطاليا وللأمن القومي».

- توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجالات الطاقة والاستثمار والهجرة والربط الكهربائي

- ميلوني تستقبل الدبيبة بمقر الحكومة الإيطالية في روما

- ميلوني تستقبل الدبيبة في روما اليوم

وكشفت ميلوني أن «من بين مواضيع الحوار (مع الدبيبة كان) تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر و(التأكيد على) الالتزام بدعم السلطات الليبية في إدارة تدفقات الهجرة، والتركيز أيضًا على الاقتصاد والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية للتعاون بين دولنا، مثل الطاقة والنفط والغاز».

ووقّع وفد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة الدبيبة، خلال اجتماع تقابلي مع الحكومة الإيطالية برئاسة ميلوني، عددًا من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والهجرة والربط الكهربائي والبحري، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».