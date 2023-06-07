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توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجالات الطاقة والاستثمار والهجرة والربط الكهربائي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 07:14 مساء
توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجالات الطاقة والاستثمار والهجرة والربط الكهربائي
االاجتماع التقابلي بين الدبيبة والوفد المرافق له مع الحكومة الإيطالية في روما. الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
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وقّع وفد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع تقابلي مع الحكومة الإيطالية، برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في روما اليوم الأربعاء، عددا من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والهجرة والربط الكهربائي والبحري.

مجالات مذكرات التفاهم
شملت مذكرات التفاهم، التي وقّع عليها الجانبان الليبي والإيطالي، «مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط، وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس، والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

- ميلوني تستقبل الدبيبة في مقر الحكومة الإيطالية بروما
- ميلوني تستقبل الدبيبة في روما اليوم

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا، وتحديد موعد نهائي لذلك، والخطوات اللازم اتخاذها لإنشاء اللجنة العليا الليبية - الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة.

تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا
أكد الدبيبة «لزوم اتخاذ خطوات فعلية، لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين»، مشددا على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، وفق «حكومتنا».

يرافق الدبيبة خلال الزيارة كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات.

الطرابلسي ووزير الداخلية الإيطالي خلال التوقيع على مذكرة التفاهم الجديدة بشأن الهجرة. الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
الطرابلسي ووزير الداخلية الإيطالي خلال التوقيع على مذكرة التفاهم الجديدة بشأن الهجرة. الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم مع الحكومة الإيطالية في روما. الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم مع الحكومة الإيطالية في روما. الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم مع الحكومة الإيطالية في روما. الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم مع الحكومة الإيطالية في روما. الأربعاء 7 يونيو 2023. (حكومتنا)
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