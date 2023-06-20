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إيطاليا تنظم مؤتمرا دوليا لمكافحة الهجرة من شمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 20 يونيو 2023, 12:13 مساء
إيطاليا تنظم مؤتمرا دوليا لمكافحة الهجرة من شمال أفريقيا
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط. (الإنترنت)
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كشف وكيل رئيسة الوزراء الإيطالية ألفريدو مانتوفانو عزم الحكومة الإيطالية تنظيم مؤتمر دولي في روما يوليو المقبل، لمناقشة سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا.

ويرى، في تصريحات لمجلة «تيمبي» الإيطالية، نقلها موقع «ديكود 39» أمس الإثنين، أنه لا يمكن حل أزمة تهريب البشر من شمال أفريقيا عبر نشر أفراد الشرطة على شواطئ أوروبا الجنوبية، مؤكدا أن الحل يحتاج استراتيجية شاملة.

وأوضح أن الهدف من تنظيم مؤتمر دولي هو مناقشة مشاريع التنمية في منطقة جنوب البحر المتوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في المساهمة.

ويلفت إلى التزام حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالعمل مع حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

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وتطرق مانتوفانو إلى المباحثات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، وقال: «الصعوبات التي تواجها ليبيا وتونس جزء من السياق حيث يتراجع التضامن الغربي... في غضون أشهر، لن تملك الحكومة التونسية الأموال الكافية لدفع رواتب الموظفين في الشرطة، وسيتمكن المهاجرون من مغادرة الشواطئ التي ستكون تحت إدارة المنظمات الإجرامية فقط».

وتستعد الحكومة الإيطالية لتقديم خطتها للقارة الأفريقية خلال القمة الإيطالية - الأفريقية المقررة في أكتوبر المقبل.

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