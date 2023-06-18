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النيابة العامة: إحباط تهريب 250 مهاجرًا غير شرعي وضبط 4 مهربين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 06:59 مساء
النيابة العامة: إحباط تهريب 250 مهاجرًا غير شرعي وضبط 4 مهربين
إحباط تهريب مهاجرين غير شرعيين، الأحد 18 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، إحباط عملية تهريب 250 مهاجرًا غير شرعي وضبط أربعة متهمين من القائمين على تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة لها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل خارج البلاد.

وأفاد بيان، نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن النائب العام وجَّه باتخاذ التدابير القاضية إلى الحد من التداعيات المترتبة عن نشاط تنظيم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر.

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وأضاف أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام تولى مهمة بحث مؤشرات ممارسة عصابة إجرامية فعل إيواء مهاجرين غير شرعيين، ثم اتجاه إرادة أفرادها نحو إخراجهم من البلاد عبر البحر لغرض الحصول على منافع مادية غير مشروعة.

وانتهت أعمال الدعم الفني للمحققين إلى الوصول لحلقة القائمين على تنظيم عمليات التهريب، وتحديد موضع وسيلة نقل الضحايا في عرض البحر، فتولى عناصر خفر السواحل، وقوة دعم المديريات، مهمة التعامل مع المعلومات اللازمة لتخليص المهاجرين من الخطر القائم، وضبط وإحضار المسؤولين.

وأسفرت العملية عن تخليص 250 مهاجرًا، والوصول إلى أربعة متهمين من القائمين على تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة لها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل خارج البلاد.

إحباط تهريب مهاجرين غير شرعيين، الأحد 18 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
إحباط تهريب مهاجرين غير شرعيين، الأحد 18 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
إحباط تهريب مهاجرين غير شرعيين، الأحد 18 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
إحباط تهريب مهاجرين غير شرعيين، الأحد 18 يونيو 2023 (مكتب النائب العام)
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