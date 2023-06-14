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أبحر من ليبيا.. 78 قتيلا جراء غرق زورق المهاجرين قبالة اليونان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 03:38 مساء
أبحر من ليبيا.. 78 قتيلا جراء غرق زورق المهاجرين قبالة اليونان
مهاجرون على متن زورق يصلون برفقة سفينة «فرونتكس» قرية سكالا سيكامينياس في جزيرة ليسبوس اليونانية ، بعد عبور بحر إيجه من تركيا، 28 فبراير 2020. (أ ب)
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لقي 78 شخصًا حتفهم في غرق قارب مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان خلال ليل الثلاثاء- الأربعاء، وفقًا لآخر حصيلة أصدرها خفر السواحل، الأربعاء.

وانقلب الزورق الذي أبحر من ليبيا متجهًا إلى إيطاليا وعلى متنه «مئات» المهاجرين، على بعد 47 ميلًا بحريًا من السواحل اليونانية في المياه الدولية، وجرى إنقاذ 104 أشخاص، بينهم أربعة نُقلوا إلى المستشفى في بلدة كالاماتا جنوب بيلوبونيز، حسب ما أفاد مصدر في وزارة الهجرة اليونانية وكالة «فرانس برس».

وذكر بيان لخفر السواحل: «منذ الصباح الباكر، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوبونيز بعدما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين». ولم تحدد السلطات اليونانية حتى الآن عدد المهاجرين.

وبالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة، بينما كانت تهب في المنطقة رياح بلغت سرعتها نحو 12 كم/ساعة.

أبحر من ليبيا.. ارتفاع حصيلة قتلى زورق المهاجرين المنكوب قبالة اليونان
بعد إبحاره من ليبيا.. انقلاب قارب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية
أبحر من ليبيا.. ارتفاع حصيلة قتلى زورق المهاجرين المنكوب قبالة اليونان

قارب المهاجرين أبحر من ليبيا
أشارت معلومات أولية، أوردتها السلطات، إلى أن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا، متجها إلى إيطاليا.

تقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا.

وقد سُجل عدد من حوادث الغرق أغلبها في بحر إيجة الفاصل بين اليونان وتركيا، بينما كثيرا ما تُتهم أثينا بصد قوارب المهاجرين بـ«شكل غير قانوني».

إلى جانب هذا المسار، يحاول المهاجرون أيضًا العبور مباشرة إلى إيطاليا عن طريق عبور البحر المتوسط في جنوب بيلوبونيز أو جزيرة كريت.

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