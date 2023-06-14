بعد إبحاره من ليبيا.. انقلاب قارب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية

القاهرة - بوابة الوسط

جرى إنقاذ ثمانين مهاجرا من البحر، الأربعاء، بعد انقلاب قاربهم، الذي أبحر من ليبيا، قبالة سواحل بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان، خلال عملية إغاثة نفذتها السلطات اليونانية، حسب خفر السواحل.

وذكر بيان لخفر السواحل: «منذ الصباح الباكر، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوبونيز بعدما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين». ولم تحدد السلطات اليونانية حتى الآن عدد المهاجرين، وفق وكالة «فرانس برس».

بينما أوضحت ناطقة للوكالة الفرنسية: «جرى حتى الآن إنقاذ ثمانين مهاجرا من البحر، وسيتم نقلهم إلى ميناء كالاماتا في جنوب بيلوبونيز». وقع حادث الغرق في المياه الدولية على مسافة 47 ميلا بحريا من بيلوبونيز في البحر الأيوني، حسب الناطقة.

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بالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة، بينما كانت تهب في المنطقة رياح بلغت سرعتها نحو 12 كم/ساعة.

قارب المهاجرين يبحر من ليبيا

أشارت معلومات أولية، أوردتها السلطات، إلى أن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا، متجها إلى إيطاليا.

تقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا.

وقد سُجل عدد من حوادث الغرق أغلبها في بحر إيجة الفاصل بين اليونان وتركيا، بينما كثيرا ما تُتهم أثينا بصد قوارب المهاجرين بـ«شكل غير قانوني».

إلى جانب هذا المسار، يحاول المهاجرون أيضًا العبور مباشرة إلى إيطاليا عن طريق عبور البحر المتوسط في جنوب بيلوبونيز أو جزيرة كريت.