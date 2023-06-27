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بالأرقام.. أسعار أضحية العيد بسوق الأضاحي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 27 يونيو 2023, 10:38 صباحا
بالأرقام.. أسعار أضحية العيد بسوق الأضاحي في سرت
من سوق الأضاحي في سرت، 27 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
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سجلت سوق الأضاحي بمدينة سرت، اليوم الثلاثاء، وفرة في معروض الأضاحي تتماشى مع الكثافة السكانية لمدينة سرت، وتبيانت الأسعار في السوق، حسب عدد من المربين في حديثهم إلى «بوابة الوسط»..

وفيما يلي متوسط أسعار الأضاحي في سرت
* الحوليات الصغار عمر 6 و7 شهور: بين 850 أو 950 دينارًا.
* الثنية: بين 1100 و1300 دينار.
* النعجة أرباع وبداية جمع وسداس: بين 1200 و1500.
* الحوالة الصغار عمر 6 و7 شهور: بين 950 و1300 دينار.
*الثني الثلوثي عمر 8 و9 و10 و11 شهرًا: بين 1400 و1900 دينار.
* الكبش عمر عام واحد فأكثر: بين 2000 و2900 دينار.

شكاوى من ارتفاع أسعار الأضاحي
وشكا مواطنون ليبيون من مختلف فئات المجتمع من الارتفاع غير المسبوق في أسعار أضاحي عيد هذا العام، التي سجلت زيادة تراوحت بين 30 و40%، مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من الاستقرار النسبي في قيمة صرف العملات الصعبة، وفق استطلاع أجرته وكالة الأنباء الليبية (وال).

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في المقابل، طالب نائب رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك، أحمد الكردي، بأن تصرف الحكومة منحة شهر في عيد الأضحى، لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي، وذلك في تصريح إلى برنامج «اقتصاد بلس» الذي تبثه قناة «الوسط wtv»، وهو ما اتفق مع استطلاع رأي، بثت نتائجه «اقتصاد بلس»، وخلص إلى أن 70% من المواطنين الليبيين يشعرون بارتفاع في أسعار الأضاحي، مقارنة بالعام الماضي.

من سوق الأضاحي في سرت، 27 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
من سوق الأضاحي في سرت، 27 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
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