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نائب رئيس حماية المستهلك يطالب الحكومة بمنحة شهر لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 12:38 مساء
نائب رئيس حماية المستهلك يطالب الحكومة بمنحة شهر لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي
من برنامج «اقتصاد بلس». (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
alwasat radio

طالب نائب رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك، أحمد الكردي، بأن تصرف الحكومة منحة شهر في عيد الأضحى، لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي، وذلك في تصريح إلى برنامج «اقتصاد بلس» الذي تبثه قناة «الوسط wtv»، وهو ما اتفق مع استطلاع رأي، بثت نتائجه «اقتصاد بلس»، وخلص إلى أن 70% من المواطنين الليبيين يشعرون ارتفاعا في أسعار الأضاحي، مقارنة بالعام الماضي.

تراجع إقبال المواطنين على شراء الأضاحي
وتشهد أسواق المواشي تراجعا لافتا في إقبال المواطنين على شراء الأضاحي، مقارنة بالأعوام الماضية، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث أرجع تجار تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وانتقد الكردي «عدم اهتمام الحكومة بمشكلة الأعلاف، وتركها للسماسرة يتصرفون فيها كما يشاءون»، داعيا إلى إنشاء «ديوان خاص بالأعلاف يتولى توفير وتنمية إنتاج الإعلاف محليا، والإشراف على استيرادها من الخارج».

- ضعف الإقبال على شراء الأضاحي في ظل ارتفاع الأسعار 
- حظر بيع الأضاحي بالأزقة والأحياء السكنية والطرق العامة في طرابلس المركز
- أضاحي العيد في سرت.. زحام بالأسواق وركود في حركة البيع

وأضاف: «اقترحت أكثر من مرة حلولا على الحكومة بصرف منحة شهر مع حلول عيد الأضحى، وكذلك في عيد الفطر، وبداية العام الدراسي، لمواجهة ارتفاع الأسعار في هذه المواسم».

استطلاع رأي حول الأضاحي
أظهر استطلاع رأي، بثت نتائجه قناة برنامج «اقتصاد بلس»، أن 71% من عينة تشمل 580 مواطنا ليبيا يرون أن أسعار الأضاحي مرتفعة عن العام الماضي.

وفي حين رأى 25% من المستطلعة آراؤهم أن أسعار العام الماضي لم تتغير، قال 4% من العينة إن الأسعار أقل من العام. وكانت الفئة العمرية الأبرز مشاركة بين 26 و44 سنة، حيث بلغت 54% من المستطلعة آراؤهم.

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