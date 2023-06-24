نائب رئيس حماية المستهلك يطالب الحكومة بمنحة شهر لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي

القاهرة - بوابة الوسط

طالب نائب رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك، أحمد الكردي، بأن تصرف الحكومة منحة شهر في عيد الأضحى، لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي، وذلك في تصريح إلى برنامج «اقتصاد بلس» الذي تبثه قناة «الوسط wtv»، وهو ما اتفق مع استطلاع رأي، بثت نتائجه «اقتصاد بلس»، وخلص إلى أن 70% من المواطنين الليبيين يشعرون ارتفاعا في أسعار الأضاحي، مقارنة بالعام الماضي.

تراجع إقبال المواطنين على شراء الأضاحي

وتشهد أسواق المواشي تراجعا لافتا في إقبال المواطنين على شراء الأضاحي، مقارنة بالأعوام الماضية، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث أرجع تجار تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وانتقد الكردي «عدم اهتمام الحكومة بمشكلة الأعلاف، وتركها للسماسرة يتصرفون فيها كما يشاءون»، داعيا إلى إنشاء «ديوان خاص بالأعلاف يتولى توفير وتنمية إنتاج الإعلاف محليا، والإشراف على استيرادها من الخارج».

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وأضاف: «اقترحت أكثر من مرة حلولا على الحكومة بصرف منحة شهر مع حلول عيد الأضحى، وكذلك في عيد الفطر، وبداية العام الدراسي، لمواجهة ارتفاع الأسعار في هذه المواسم».