بالصور.. مشروع خط جنوب طرابلس - غرب طرابلس يدخل مرحلة التشغيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، وصول مشروع خط جنوب طرابلس - غرب طرابلس جهد (400 ك.ف) إلى مرحلة التشغيل.

وذكرت الشركة في بيان أن «استكمال مشاريع نقل الطاقة ذات الجهد العالي (400 ك.ف) ضمن أولويات مجلس إدارة الشركة، لما لها من أهمية قصوى في تعزيز الشبكة والرفع من كفاءتها .

وتيرة عمل سريعة لاستكمال مشروع خط جنوب طرابلس غرب طرابلس

وذكرت أن «استكمال مشروع خط جنوب طرابلس - غرب طرابلس مزدوج الدائرة بطول 13 ك.م جهد (400 ك.ف) يتواصل بوتيرة سريعة هذه الأيام، إذ أكملت شركة الطاقة المستديمة، أمس الخميس، المرحلة الأخيرة من أعمال الربط داخل محطة جنوب طرابلس».

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ونوه البيان إلى أن «هذا المشروع الحيوي الهام والذي وصل إلى مرحلة التشغيل سيساهم في تصريف الطاقه المنتجة من محطة غرب طرابلس إلى الشبكة العامة».

من أعمال التجهيزات في مشروع خط جنوب طرابلس - غرب طرابلس جهد (400 ك.ف)، 23 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال التجهيزات في مشروع خط جنوب طرابلس - غرب طرابلس جهد (400 ك.ف)، 23 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال التجهيزات في مشروع خط جنوب طرابلس - غرب طرابلس جهد (400 ك.ف)، 23 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال التجهيزات في مشروع خط جنوب طرابلس - غرب طرابلس جهد (400 ك.ف)، 23 يونيو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)