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أبوجناح: تنفيذ 3 محطات كهرباء بالجنوب ضمن خطة «عودة الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 03:37 مساء
أبوجناح: تنفيذ 3 محطات كهرباء بالجنوب ضمن خطة «عودة الحياة»
من تنفيذ محطات الكهرباء في الجنوب، 20 يونيو 2023. (رمضان أبوجناح)
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نفذت الشركة العامة للكهرباء ثلاث محطات كهربائية بالجنوب في إطار خطة «عودة الحياة»، على ما أعلن، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح.

وقال أبوجناح عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن المحطات الثلاث هي «الزاوية الشاطئ، أم الأرانب، وطريق سبها أوباري»، لافتًا إلى أنها محطات من النموذج الألماني رقم «1»، وقد جرى استكمال الأعمال المدنية بها وجميع التجهيزات فيما يجري حاليًا تركيب المحولات والتوصيلات.

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وأكد نائب رئيس الحكومة متابعته جميع الأعمال حتى استكمال العمل بالمحطات، ومواصلة التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لإنشاء وتركيب مزيد المحطات، وتحسين جودة الشبكة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية.

وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في أغسطس 2021، مشروع عودة الحياة لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا بعد الحصول على التمويل اللازم لها. 

من تنفيذ محطات الكهرباء في الجنوب، 20 يونيو 2023. (رمضان أبوجناح)
من تنفيذ محطات الكهرباء في الجنوب، 20 يونيو 2023. (رمضان أبوجناح)
من تنفيذ محطات الكهرباء في الجنوب، 20 يونيو 2023. (رمضان أبوجناح)
من تنفيذ محطات الكهرباء في الجنوب، 20 يونيو 2023. (رمضان أبوجناح)
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