مخصصات الدعم خلال 5 أشهر: 60% للكهرباء ومنحة الأبناء

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخصيص 60% من إجمالي الإنفاق الحكومي على الدعم خلال الـ5 أشهر الأولى من العام 2023 لقطاع الكهرباء ومنحة الأبناء فقط.

الكهرباء الأكثر دعمًا خلال 5 أشهر

واحتل دعم الكهرباء المرتبة الأولى في مخصصات الدعم بواقع مليار و512 مليونًا و500 ألف دينار تمثل 34.2% من إجمالي الإنفاق الحكومي على الدعم خلال الخمسة أشهر، والبالغ 4 مليارات و416 مليونا و580 ألفا و503 دينارا.

وجاءت منحة الأبناء في المرتبة الثانية من حيث حجم الإنفاق بنسبة 26.1%، بواقع مليار و155 مليونا و360 ألفا و950 دينار، وبعدها منحة الزوجة والبنات بـ546 مليونا و177 ألفا و888 دينارا تمثل 12.3% من إجمالي الإنفاق على الدعم.

- «المالية»: 6 مليارات دينار رواتب «الداخلية» و«الدفاع» خلال 5 أشهر

- الادخار وخفض الإنفاق على الأجور والدعم.. صندوق النقد يحدد أسس تعافي الاقتصاد الليبي

ثلاثة بنود تستحوذ على 72% من إجمالي الإنفاق على الدعم

وبالتالي، فإن دعم الكهرباء ومنحتي الأبناء والزوجة والبنات شكّل أكثر من 72% من إجمالي الإنفاق الحكومي على الدعم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ونال دعم الأدوية 591 مليونًا و666 ألفًا و665 دينارًا تمثل 13.3% من إجمالي مخصصات الدعم خلال تلك الفترة، يليه دعم النظافة بـ166 مليونا و666 ألفا و667 دينارا بنسبة 3.7%، ثم دعم المعاش الأساسي بـ145 مليونا و833 ألفا و334 دينارا وبنسبة 3.3%.

وجرى تخصيص 2.7% من إجمالي الدعم لقطاع المياه والصرف الصحي بواقع 120 مليون دينار، يليه دعم أسر الشهداء بـ115 مليونا و41 ألفا و666 دينارا بنسبة 2.6%، ثم دعم الأندية الرياضية بـ63 مليونا و333 ألفا و333 دينارا بنسبة 1.4%.

توصية صندوق النقد بخصوص الدعم

والأسبوع الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة وضع إستراتيجية تحدد مسارًا مستقبليًا واضحًا للاقتصاد الليبي، تتضمن بشكل عاجل موازنة شفافة، وتخفيض التكاليف المقترنة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم.

وبخلاف التوصية يتخفيض تكاليف الإنفاق على الأجور والدعم، يشير تقرير صندوق النقد الدولي في أول فحص لسلامة اقتصاد ليبيا منذ عشر سنوات، إن البلاد تحتاج خطة تستهدف استخدام الإيرادات النفطية على النحو الأمثل في تنويع الاقتصاد، والابتعاد عن سياسات حقبة القذافي التي كان تعزز سلوك السعي للكسب الريعي والفساد واللاشفافية على مستوى الحكومة.

حجم الإنفاق الحكومي على الدعم خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري (وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)