شركة الكهرباء: عودة الوحدة الأولى بمحطة الزويتية للإنتاج قبل نهاية الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة قبل نهاية الأسبوع المقبل، وعودتها إلى الإنتاج.

وتتواصل الأعمال الميكانيكية للعمرة، إذ جرى الانتهاء من تركيب غطاء عمود التوربينة للوحدة والضاغط، وكذلك غرفة الاحتراق وربط خطوط الإمدادات للزيت والغاز والوقود، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

- بالصور.. قطع غيار من «سيمنس» لمحطة كهرباء مصراتة

وأشارت الشركة إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار جهود رفع كفاءة إنتاج المحطات؛ دعما للشبكة الكهربائية والمحافظة على استقرارها وتحسين أدائها.

جانب من أعمال الصيانة في الوحدة الغازية الأولى في محطة الزويتينة، 23 يونيو 2023، (شركة الكهرباء)