بالصور.. قطع غيار من «سيمنس» لمحطة كهرباء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، وصول قطع غيار موردة من شركة سيمنس الألمانية إلى محطة مصراتة المزدوجة لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية التي يجري تنفيذها حاليًا.

وصول المعدات عبر مطار معيتيقة الدولي

وأشارت الشركة، في بيان، إلى وصول المعدات عبر مطار معيتيقة الدولي.

- أبوجناح: تنفيذ 3 محطات كهرباء بالجنوب ضمن خطة «عودة الحياة»

- الدبيبة: تنفيذ 1345 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة».. و100 ألف شاب حصلوا على منحة الزواج

- الدبيبة يوجه بزيادة مدارس الزاوية المستهدفة بالاستكمال ضمن خطة «عودة الحياة»

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة في بيان آخر تركيب محول الخليج سعة 10 ميغا وات، مشيرة إلى تنفيذه من شركة جيسكو لتغذية مصفاة طبرق والميناء النفطي بالطاقة الكهربائية.

من وصول معدات «سيمنس» لمحطة مصراتة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)

من وصول معدات «سيمنس» لمحطة مصراتة المزدوجة. (الشركة العامة للكهرباء)