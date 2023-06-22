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زيادة مرتبات أكثر من 270 ألف موظف خلال يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 09:00 صباحا
زيادة مرتبات أكثر من 270 ألف موظف خلال يونيو
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة زيادة مرتبات 270 ألف موظف خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بعد إجراء تعديلات إدارية تخصهم.

وزادت مرتبات 180 ألفا و958 موظفا بعد تعديل الدرجة الوظيفية، إضافة إلى 19 ألفا و422 موظفا جرت معالجة أوضاعهم إداريا، و78 ألفا و918 موظفا حصلوا على العلاوة السنوية، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

توزيع حوافظ مرتبات يونيو
وأول من أمس، أعلنت الوزارة بدء توزيع حوافظ مرتبات شهر يونيو لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

- «المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات يونيو
حكومة الدبيبة تحيل أذون رواتب يونيو إلى المصرف المركزي​
- بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو 
- المبروك: الإفراج عن رواتب 35.2 ألف موظف وتسوية أوضاع 29.7 ألف خلال 2023

جاء ذلك بعد توجيه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى لجميع العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة.

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