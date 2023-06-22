زيادة مرتبات أكثر من 270 ألف موظف خلال يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة زيادة مرتبات 270 ألف موظف خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بعد إجراء تعديلات إدارية تخصهم.

وزادت مرتبات 180 ألفا و958 موظفا بعد تعديل الدرجة الوظيفية، إضافة إلى 19 ألفا و422 موظفا جرت معالجة أوضاعهم إداريا، و78 ألفا و918 موظفا حصلوا على العلاوة السنوية، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

توزيع حوافظ مرتبات يونيو

وأول من أمس، أعلنت الوزارة بدء توزيع حوافظ مرتبات شهر يونيو لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

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جاء ذلك بعد توجيه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى لجميع العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة.