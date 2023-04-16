المبروك: الإفراج عن رواتب 35.2 ألف موظف وتسوية أوضاع 29.7 ألف خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، اليوم الأحد، أن عدد الإفراجات المالية خلال العام 2023 بلغ 35 ألفًا و275 موظفًا، لافتًا إلى تسوية الأوضاع الوظيفية لـ29 ألفًا و755 موظفًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع وزير المالية ومدير إدارة الميزانية، لمناقشة ملف الإفراجات المالية وتسوية أوضاع الموظفين، من حيث العلاوات والدرجات الوظيفية، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وشدد الدبيبة على ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، لاستكمال كافة إجراءات الموظفين المباشرين لأعمالهم وإعطائهم الأولوية في خطة الإفراجات، وتنظيم هذا الملف من حيث الملاكات الوظيفية ومتابعة البيانات المالية وتدقيقها.

وفي 18 سبتمبر الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ الإفراجات المالية لـ129 ألفًا و443 موظفًا تأخرت مرتباتهم، وذلك في العامين 2021 و2022.

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وزير المالية ومدير إدارة الميزانية، الأحد 16 أبريل 2023 (حكومة الوحدة)