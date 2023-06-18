حكومة الدبيبة تحيل أذون رواتب يونيو إلى المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إحالة أذون الصرف الخاصة برواتب شهر يونيو إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف.

المرتبات قبل العيد

الأسبوع الماضي، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وزارة المالية بصرف رواتب شهر يونيو قبل عيد الأضحى لجميع العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة.

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كما أصدر الدبيبة تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن أشهر «أبريل - مايو - يونيو» قبل العيد أيضا. وحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق على الرواتب 22.7 مليار دينار، بما يمثل 71% من إجمالي الإنفاق العام، البالغ 32.1 مليار دينار حتى نهاية مايو المنقضي.