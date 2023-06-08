بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق على الرواتب بلغ 22.7 مليار دينار تمثل 71% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 32.1 مليار دينار حتى نهاية مايو المنقضي.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مايو المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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وأفاد المركزي أن الإنفاق على الرواتب تضمن 9.3 مليار دينار أُحيلت إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، وتمثل 41% من باب المرتبات.

وأشار إلى توزيع 43 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية خلال تلك الفترة، في إطار تنفيذ استراتجية المصرف لتوفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف التجارية.